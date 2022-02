10:42

Baia Holiday, Human e Club del Sole. Sono queste le tre compagnie specializzate in soggiorni en plen-air con cui Gattinoni Travel ha stretto una collaborazione per la creazione di ‘Camping Village Open Air’, un prodotto con cui il network amplia la sua programmazione a questa tipologia di vacanza aggiungendo 16 proposte tra Sardegna, Friuli, Veneto, Lago di Garda e altre località.

Obiettivo intercettare nuovi clienti

“L’idea - spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network (nella foto) - è di innovare per intercettare nuovi clienti che fino ad oggi non si rivolgevano alle agenzie di viaggio per le loro vacanze. Rientra in questa visione il nuovo progetto Camping Village Open Air, un prodotto selezionato per offrire esperienze di valore, dove la qualità va di pari passo con un ottimo prezzo; glamping, bungalow e soluzioni di accoglienza per la clientela che ama la libertà ma non abbinata all’atmosfera spartana”.



Le tre società con cui il network collabora, aggiunge Testi, sono “tra le migliori in Italia per qualità e tipologia di offerta. Varietà, esperienza e garanzia per un prodotto nuovo per la distribuzione organizzata, ma che riteniamo possa riscuotere un buon successo di pubblico”.