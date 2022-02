Fto: “Con Garavaglia per la riapertura delle rotte e la revoca delle restrizioni”

14:45

Riapertura di tutte le rotte turistiche e revoca delle restrizioni da aprile. Fto appoggia quanto detto nelle scorse ora dal ministro del Turismo. Il sostegno dell’associazione è arrivato con un tweet.

“Condividiamo l’appello di Massimo Garavaglia – si legge nel post -: dal 31/3 stop a misure emergenziali, riapertura di tutte le rotte turistiche e via le restrizioni per chi vuole viaggiare all'estero e per chi visita l'Italia”.



Una decisione, secondo l’associazione, “da prendere subito”, perché “il turismo organizzato deve poter programmare”.