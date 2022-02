10:37

Partirà a marzo il programma di sviluppo internazionale del Gruppo Bluvacanze, progetto che coinvolgerà le tre business unit, corporate travel, tour operating e retail, e che sarà guidato da Enrico Ruffilli nel ruolo di global business development director.

Il commento

“Nonostante le criticità che il settore ha vissuto negli ultimi due anni – commenta il ceo Domenico Pellegrino -, il nostro gruppo ha deciso di puntare fortemente alla crescita attraverso un’evoluzione verso i mercati internazionali, vocazione naturale dell’intera struttura Msc (che controlla al 100% il gruppo, ndr). Sono certo che Ruffilli rappresenterà un valore aggiunto per l’intero progetto apportandovi il suo personale contributo, grazie alle sue eccellenti competenze specifiche e la sua significativa esperienza professionale”.



Secondo Enrico Ruffilli, per vent'anni a capo di Uvet-GBT American Express, l’ambizioso programma di sviluppo di Cisalpina Tours, con Going e Bluvacanze, che debutta nel claim ‘Bluvacanze Group goes international’ “rappresenta una opportunità unica ed esaltante. Sono particolarmente felice di poter lavorare in un gruppo così qualificato e che esprime autentica passione”.