Network Info Vacanze: partnership con Orizzonti Tour Operator

09:22

Il network Info Vacanze annuncia un’alleanza con la piattaforma Orizzonti Tour Operator. Il presidente della rete di distribuzione Roberto Agirmo (nella foto) spiega la mossa partendo dal contesto attuale del mercato: “Il mondo delle Agenzie viaggi era già in fase di trasformazione; inevitabilmente questo periodo ha accelerato il cambiamento e noi come network ci siamo strutturati al fine di assecondare questa metamorfosi”. E aggiunge “Come gruppo, erano già anni che stimolavamo le agenzie a potenziare i prodotti incoming esclusivi o la creazione di servizi nel e per il territorio, ovviamente senza tralasciare i progetti esclusivi nell’outgoing; oggi grazie alla collaborazione con Orizzonti abbiamo creato il ‘contenitore’ di marketing commerciale che aiuterà la comunicazione e la vendita nel mercato del BtoB”.

Francesca Parisi, titolare di Tuamotus Sa, la società svizzera proprietaria del portale Orizzonti, aggiunge: “L’arma vincente della nostra collaborazione con Info Vacanze è sicuramente aver individuato all’interno del network alcune realtà di agenzie incoming, molto specializzate e con proposte di eccellenza, che andranno ad arricchire la piattaforma di Orizzonti con il loro prodotto”.



L’obiettivo della partnership non si limita a mettere a dispozione delle agenzie il prodotto del portale, ma anche a fornire un reparto booking che intervenga nei processi di vendita e post-vendita delle soluzioni create dalle stesse adv.