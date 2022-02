Master Explorer aiuta le agenzie con ‘Prenotando 2.0’

14:45

“Una piattaforma online rivoluzionaria, che non richiede affiliazioni in esclusiva, non chiede quote annuali ed è completamente gratuita”. Descrive così Master Explorer la sua ultima novità per supportare le agenzie: la piattaforma b2b ‘Prenotando 2.0’.

Pubblicità

La piattaforma, spiega l’azienda in una nota, “è stata concepita per restituire alla singola agenzia di viaggi il fatturato che la tecnologia di Internet le ha negli anni eroso”.



I servizi

Prenotando 2.0 supporta i dettaglianti nella prenotazione della biglietteria aerea e ferroviaria, nonché nella ricerca di tariffe competitive e fornisce soluzioni ad hoc per il business travel.



Consente, inoltre, alle singole agenzie di vendere online i propri pacchetti e tour.