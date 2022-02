Flexible Autos, ora disponibile anche il noleggio a Cuba

16:15

Cuba entra nelle mappe di Flexible Autos. La piattaforma broker di noleggio auto b2b ha aggiunto la destinazone alla sua offerta.

È ora possibile, quindi, noleggiare un’auto a Cuba a conferma immediata su Flexible Autos.



Il fornitore del servizio è Cuba On The Road, che offre un ufficio all’Havana con consegna in hotel dell’Havana Vecchia, Miramar e Vedado.



Il parco auto è composto interamente da Suv Jeep Uaz Patriot prenotabili online.



“Siamo sicuri che questa destinazione darà risposta ad una richiesta che non sempre ha trovato la giusta offerta e con Cuba On The Road abbiamo la tranquillità di offrire il miglior fornitore possibile ai nostri mercati”, commenta in una nota Alessandro Patacchiola (nella foto), md Flexible Autos.