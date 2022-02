Compagnie crocieristiche in virata verso l'up level

08:35

Le compagnie crocieristiche virano verso il lusso e l’up level entra anche in agenzia.

“Da aree dedicate all’interno delle navi per un pubblico che vuole isolarsi - rileva Noemi Presciutti della Pyrgi Viaggi di Cerveteri nell'inchiesta realizzata dalla redazione di TTG Italia -, anche gli operatori del mass market si stanno orientando su navi interamente dedicate al segmento alto. Dal punto di vista strategico è una scelta logica, che rispecchia la divaricazione sempre più marcata del mercato”.

Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Stefano Aiello, della Di Paola Viaggi di Campobasso, commenta: “Dipende dal contesto economico del proprio portafoglio clienti che, nel mio caso, non so quanto possa essere interessato a questo tipo di prodotto”.



Il servizio completo dedicato alla vendita delle crociere in agenzia è disponibile su TTG Magazine dl 21 febbraio, online sulla digital edition.