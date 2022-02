Dalle microavventure alle vacanze virtuali: i nuovi trend del 2022

19:27

Anche quest'anno l'agenzia di comunicazione Wunderman Thompson Intelligence ha pubblicato il report 'The Future 100', analizzando le tendenze del 2022 e includendo anche quelle relative al turismo.

Uno dei travel trend che emerge è quello delle microavventure, ossia prenotare delle semplici escursioni per rigenerarsi in 24-48 ore.

Vi sono poi le vacanze virtuali, ossia delle esperienze sensoriali da vivere comodamente da casa. Il gruppo giapponese Ana Holdings insieme a JP Games, per esempio, ha lanciato la piattaforma digitale Sky Whale nel 2021 attraverso la quale viaggiare e fare acquisti in diversi mondi digitali.

Un'altra tendenza che si sta consolidando è legata al tema sostenibilità e ambiente con obiettivi sempre più green sostanzialmente legati alla riduzione di emissioni di Co2 ed eliminazione delle microplastiche.



Infine, come riporta ilsussidiario.net il quarto trend concerne il comparto luxury. Il turismo di fascia alta racchiude più elementi, la volontà di una fuga ma anche la ricerca di un benessere psicologico senza rinunciare, chiaramente, a comfort sfiziosi e piccoli capricci.

Gaia Guarino