Robintur e Costa insieme in 'Una crociera tutta da vivere'

08:00

Robintur Travel Group e Costa lanciano una speciale promozione per favorire la ripartenza delle prenotazioni delle crociere: fino al 31 marzo, per chi prenota nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop una crociera Costa, è previsto, oltre allo sconto fino a 500 euro a cabina della promo super all inclusive di Costa, un’esclusiva Robintur di 100 euro di credito da spendere a bordo (sempre a cabina).

L’iniziativa 'Una crociera tutta da vivere' si applica a tutte le partenze disponibili nella programmazione Costa Crociere fino a marzo 2023, con la sola esclusione del Giro del Mondo 2023. Una volta in viaggio, il cliente potrà decidere di utilizzare il credito a bordo disponibile per l’acquisto di un’esperienza tra tutte quelle proposte, sia a bordo della nave sia a terra, per le escursioni.



Con la campagna 'Una crociera tutta da vivere' il cliente potrà godere anche degli ulteriori vantaggi quali l’assicurazione Covid, la cancellazione gratuita fino a 15 giorni dalla partenza e la possibilità di acconto di soli 50 euro a persona (escluso per le Grandi Crociere) garantita fino al 15 marzo.