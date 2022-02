Ghione Viaggi entra nel gruppo Magia: si amplia il polo di adv piemontesi

16:42

Ghione Viaggi di Saluzzo entra a far parte del gruppo di agenzie di viaggi Magia, che comprende le storiche realtà torinesi Crocetta Viaggi, Viaggi Chiara, Viaggi Savana.

Da marzo quindi, un ulteriore player del territorio piemontese si inserisce in uno dei team più solidi del mondo degli operatori di viaggio locali. La nuova agenzia del gruppo sarà aperta dal 7 marzo 2022, con presenza tutte le mattine delle 9 alle 13 e negli altri orari su appuntamento.

“Ghione Viaggi è la realtà perfetta per questo poker di agenzie che abbiamo creato - dice Gian Luigi Cerlini, a capo del gruppo Magia -. Ha tutte le caratteristiche che accomunano le nostre realtà: è storica, radicata sul territorio, affidabile e professionale: per questo siamo felici di darle il benvenuto”.



Si tratta di un cambiamento all’insegna della continuità, con Federica Ghione che continuerà a seguire la gestione operativa. “Questa importante iniziativa ci permetterà di implementare l’offerta dei nostri servizi di viaggio, sia in ambito di viaggi d’affari che di viaggi e vacanze verso mete internazionali e intercontinentali” spiega Federica Ghione.

La prospettiva è infatti quella di ampliare la proposta di viaggio per i clienti del gruppo, costruendo una rete virtuosa ed esperta di operatori del settore. Il tutto per prepararsi a una primavera in cui ci si aspetta una ripartenza a pieno regime del turismo, anche internazionale, dopo anni difficili. “Vediamo finalmente una crescita di interesse anche per i viaggi di lunga percorrenza e abbiamo deciso di affrontare questa nuova fase ancora più forti e consolidati” spiega Cerlini.



Inoltre, con l’agenzia Ghione, il gruppo Magia vuole mettere al centro il territorio, lavorando anche sull’incoming turistico, sicuro delle potenzialità attrattive del Piemonte.

“Siamo certi che le agenzie di viaggio affidabili, oggi più che mai, siano l’alleato più importante al fianco di ogni viaggiatore - aggiunge Gian Luigi Cerlini -. Per questo stiamo lavorando per consolidare ancora la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi da molti anni”.