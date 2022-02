10:28

Cresce e si rafforza la squadra vendite di Th Group. Il gruppo scommette sulle agenzie, pianificando l’inserimento di nuove figure nel team commerciale marketing e revenue - guidato dal direttore centrale commerciale, marketing & revenue, Stefano Maria Simei - e l’apertura di una nuova aerea dedicata al supporto delle piccole adv. Un’operazione che guarda al potenziamento dei legami con la distribuzione sul territorio.

L’inserimento dei nuovi referenti commerciali, spiega infatti il gruppo in una nota, “fa parte di un più ampio programma di rafforzamento della presenza commerciale di Th Group, a conferma dell’attenzione e del valore che l’azienda attribuisce al canale agenzie di viaggio”.



Gli ingressi

Ad insediarsi sono Corrado Canzi, con la funzione di responsabile Space control - a cui riferiranno gli uffici di booking, operativo, caricamento e biglietteria - e Francesca Del Monte, con la funzione di responsabile marketing e divisione Touring Club Italiano.



Tre nuovi ingressi sono previsti inoltre per la Divisione vendite: sotto la responsabilità di Simone Nicolini, responsabile vendite Italia, si insedieranno: Gordana Beader (Area Cremona, Lodi, Piacenza, Parma, Pavia, Reggio Emilia) con una lunga esperienza nel settore tra Valtur e Alpitour; May Bulletti (Area Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Rimini e San Marino) con una lunga esperienza in In Viaggi e Alpitour; e Andrea Ceci (Area Toscana) con una lunga esperienza in Eden viaggi.



L’area Inside Sales

In un’ottica di miglioramento delle perfomance di vendita, inoltre, il gruppo ha deciso di avviare l’area Inside Sales, coordinata da Marco Mandelli, già coordinatore delle attività di Trade Marketing. Il nuovo ufficio ha come obiettivo primario l’assistenza, la promozione e il miglioramento delle vendite del cluster di agenzie con fatturati minori.



A completamento della riorganizzazione commerciale, il gruppo conferma Cesare Cavagna Responsabile Revenue, Mimmo De Pisa Responsabile Gruppi & Mice e Federica Piva responsabile ufficio commerciale.