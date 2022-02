Torino, exploit di richieste per l’Eurovision: i dati di Airbnb

19:30

Aver conquistato l’edizione 2022 dell’Eurovision è stata la mossa vincente per Torino, che si appresta a un 2022 destinato a superare ampiamente anche le prenotazioni registrate nel 2019, l’anno record del turismo pre-Covid. A pensarla così è Airbnb, sulla base dei suoi dati che testimoniano la crescente popolarità del capoluogo piemontese tra i turisti europei.

Arrivi da 39 Paesi

Torino ha fatto registrare il più alto numero di prenotazioni su Airbnb lo scorso 8 ottobre, quando è stata selezionata per ospitare la più importante manifestazione musicale europea. In un giorno, ospiti da ben 39 Paesi hanno prenotato un viaggio in città. Negli ultimi tre mesi del 2021 circa il 70% delle ricerche per viaggi a Torino con check in compreso fra il 10 e il 14 maggio 2022 proveniva da uno dei Paesi partecipanti alla gara con spagnoli, tedeschi e francesi sul podio dei più appassionati.



L'onda lunga del festival

La manifestazione musicale ha però innescato un’onda lunga di interesse che si protrae per tutto quest’anno. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, infatti, le ricerche di alloggi su Airbnb a Torino con check in nel 2022 sono aumentate di oltre il 45%, se confrontate con lo stesso periodo nel 2019.



“Gli sviluppi della campagna vaccinale permettono di guardare con ottimismo al ritorno dei grandi eventi. Per Torino e l’Italia è un’opportunità straordinaria di aprirsi a un’ospitalità responsabile e inclusiva - ha commentato Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia -. Stiamo lavorando per rendere ancora più semplice per i torinesi cominciare a ospitare. Sono convinto che la città abbia tutto quel che serve per affermarsi come nuova meta di tendenza in Europa”.



Per aiutare famiglie e la comunità locale nell’ampliare l’offerta di ospitalità, Airbnb ha sviluppato un programma a supporto dei torinesi intenzionati a diventare host, che prevede l’emissione di un buono viaggio del valore di 50 euro. Negli scorsi anni, quando la manifestazione si è tenuta a Lisbona e Tel Aviv, gli host di Airbnb hanno guadagnato rispettivamente 2,5 e 1 milioni di euro.