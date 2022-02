08:03

La voglia di tornare a viaggiare e la burocrazia che stressa le agenzie. Il 2022 dei tour operator, pronti a programmare l’estate, e le crociere, vera e propria ancora di salvezza per la distribuzione in questi anni di pandemia. Questi alcuni dei temi trattati sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition. In questa rassegna, alcuni dei principali servizi pubblicati sul giornale:

Agenzie: “Troppe regole”

Di fronte a una nuova pratica c'è chi non si tira mai indietro e chi, a causa delle restrizioni e delle procedure ancora complicate, ha perso l'entusiasmo. Chi consulta il sito della Farnesina con assiduità e chi non riesce a stare dietro a tutte le regole e al sistema delle liste che cambiano di continuo. Organizzare un viaggio all'estero è diventata una… (continua sulla digital edition)



‘Revenge tourism’: Italia prima

È un fenomeno che aveva incominciato a manifestarsi già la scorsa estate, con i primi allentamenti alle restrizioni anti-Covid, ma che quest'anno sembra destinato a esplodere in tutte le sue potenzialità per l'industria turistica italiana. Stiamo parlando del 'revenge tourism', ossia il desiderio di rifarsi da due anni di vacanze perse… (continua sulla digital edition)



Tour operator a caccia d’estate

Tanta, tanta Italia ma non solo: le prenotazioni per il 2022 sembrano finalmente decollare e gli operatori tornano a scommettere in un ritorno se non alla normalità, almeno a una ripartenza stabile del booking. Certo, le dinamiche sono cambiate, il last minute è… (continua sulla digital edition)



Lavoro, riparte il recruiting

Il turismo organizzato scalda i motori, nella speranza di un rilancio estivo. Da un lato si lavora alacremente su prodotto e collegamenti, dall'altro sugli organici, nella speranza di non trovarsi nella situazione della stagione 2021 quando, principalmente nel comparto dell'hospitality, si faticava a reperire risorse… (continua sulla digital edition)



Crociere, un “prodotto passepartout”: l’inchiesta di TTG

Fanno sentire i clienti coccolati, ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche. E anche durante il periodo più nero della pandemia, quando il prodotto sugli scaffali delle agenzie scarseggiava, hanno sempre rappresentato un'ancora di salvezza. Sono le crociere, uno dei format più longevi del turismo organizzato. Capace, dicono i dettaglianti interpellati da TTG Italia, di reinventarsi e reagire a ogni crisi, compresa quella sanitaria degli ultimi due anni. "Le crociere hanno resistito a tutti i terremoti e… (continua sulla digital edition)



Crociere: agenzie divise sulla scelta dei marchi

La distribuzione si divide da sempre in due scuole di pensiero, quasi due tifoserie. Da una parte ci sono i dettaglianti che preferiscono lavorare con Msc e Costa, marchi più familiari. E poi ci sono quelli che cercano strade alternative e non hanno paura di proporre brand internazionali come Royal Caribbean o Norwegian Cruise Line… (continua sulla digital edition)