Il milleproroghe interviene anche sulla questione della scadenza dei voucher turismo. La durata dei ‘crediti’, infatti, viene prorogata da 24 a 30 mesi. In questo modo viene anche spostato il termine entro il quale le aziende che hanno rilasciato i voucher (agenzie di viaggi e tour operator) dovranno rimborsare in moneta sonante i clienti che non hanno utilizzato gli importi riconosciuti a titolo di rimborso per i viaggi annullati causa Covid.

Si tratta della seconda proroga per la durata dei voucher: in un primo momento la scadenza era infatti stata fissata a 18 mesi, ma un emendamento al dl Sostegni, lo scorso maggio, aveva portato la durata a 24 mesi. Ora, come riporta tg24.sky.it, arrivano ulteriori 6 mesi di proroga.



Il fondo in caso di fallimento

Inoltre a fine dello scorso anno era anche arrivato il fondo di garanzia proprio per i voucher: la somma stanziata (1 milione di euro per il 2021) serviva a far fronte ai rimborsi in caso di default del fornitore che aveva rilasciato il voucher stesso, e nel caso in cui il titolo di credito non fosse stato utilizzato o rimborsato già in precedenza.



Va inoltre ricordato che i voucher erano stati rilasciati anche per i viaggi di istruzione.