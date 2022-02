Addio alle restrizioni: il cammino inizia il 1 aprile

11:21

L’iter ha in parte già preso il via e con l’accelerata di ieri, che ha esteso la possibilità di entrare in Italia con il green pass base per i cittadini extra Ue, ha visto un notevole passo in avanti. Ma il vero cammino per eliminare le restrizioni inizierà il 1 aprile, ovvero una volta archiviato lo stato di emergenza.

Come riporta ilsole24ore.com, da quella data ci saranno una serie di allentamenti progressivi anche in ottica degli arrivi dall’estero per le vacanze di Pasqua.



Pare per il momento improbabile che il green pass sia abolito in toto. L’ipotesi su cui sta lavorando il Governo è piuttosto un cammino graduale. In prima battuta potrebbe essere ristretto l’utilizzo della versione rafforzata. Inoltre l’idea sarebbe quella di aprire a tutti la possibilità di mangiare all’aperto in bar e ristoranti senza certificato verde. Discorso diverso invece per i locali al chiuso.