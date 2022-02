CartOrange vende le esperienze Musement: arriva la partnership

12:00

Un accordo per arricchire di esperienze e contenuti i propri viaggi. È quello stretto da CartOrange con Musement, piattaforma che offre attività ed esperienze selezionate in collaborazione con esperti locali in oltre 100 paesi e 1.500 destinazioni.

“Grazie a questo progetto i nostri 450 consulenti per viaggiare in tutta Italia avranno a disposizione un grandissimo numero di esperienze originali e selezionate da proporre ai loro clienti, riuscendo così a soddisfare anche richieste molto particolari – commenta il responsabile del tour operator CartOrange, Claudio Asborno (nella foto) –. Questa collaborazione consentirà di acquisire il prodotto Musement in modalità dinamica e rappresenta un’importante evoluzione per il nostro tour operator, che sarà sempre più creativo e competitivo nella costruzione di un prodotto unico, non replicabile e focalizzato su un’elevata esperienzialità delle proposte”.



La partnership con Musement, che va a rafforzare l’offerta di prodotti per i consulenti CartOrange, è solo uno dei tasselli della strategia di crescita del t.o. di CartOrange per il 2022. L’azienda ha infatti da poco rafforzato la struttura del tour operator inserendo tre Travel Makers e un nuovo Training and communication specialist, mentre per quanto riguarda il prodotto ha incrementato la proposta dedicata a tour di gruppo (con focus su Nord Europa e Italia) e viaggi individuali su misura e sta lavorando a importanti novità e proposte esclusive per i viaggi di nozze.