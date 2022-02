Gattinoni, Fto: “È il momento del rilancio, lo aspettavamo da due anni”

14:34

“Ringrazio i ministri Garavaglia e Speranza per questa accelerazione, che aspettavamo con trepidazione dopo un incubo durato due anni”.

Sono parole piene di ritrovata fiducia quelle con cui Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio (nella foto), commenta la decisione governativa di abolire i vincoli delle liste e dei corridoi che, dal 1° marzo, consentirà agli italiani di tornare a viaggiare nel mondo.



Il valore aggiunto del turismo oganizzato

“Il turismo organizzato riprende a giocare il suo importante ruolo nel proteggere, consigliare e indirizzare il viaggiatore rispetto alle regole vigenti nei Paesi di destinazione” aggiunge Gattinoni, sottolineando come le agenzie di viaggi e i tour operator abbiano le competenze e gli strumenti tecnologici per verificare al meglio le normative internazionali e interne alle varie nazioni. “Possono erogare tutti i servizi necessari alla sicurezza del viaggio - spiega Gattinoni - e accompagnare con il loro valore aggiunto il cliente in tutte le fasi del suo itinerario”.



È giunto dunque il momento della ripartenza e del rilancio, “il momento - conclude il presidente Fto - in cui il settore deve liberare le sue energie per consentire a tutti gli italiani di riappropriarsi dell’esperienza unica del viaggiare e di tornare a crescere scoprendo il mondo”.