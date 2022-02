09:59

Partono le procedure per l’assegnazione del bonus digitalizzazione 2022 dedicato ad agenzie di viaggi e tour operator. L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute ed è uno degli incentivi previsti dall’attuazione del Pnrr.

Come riporta informazionefiscale.it, le domande vanno inoltrate ad Invitalia dal prossimo 4 marzo ed entro il 4 aprile 2022. L’importo massimo della spesa per cui può essere chiesta l’agevolazione è di 25mila euro.



I fondi saranno assegnati sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.



Come presentare la domanda

Le domande fanno presentate unicamente seguendo la procedura online nella sezione dedicata del sito di Invitalia e devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che deve anche essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata.



Come sottolinea ipsoa.it, per compilare la domanda è necessario accedere tramite Spid, Carta d’Identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, inserire le informazioni richieste, generare il modulo di domanda come pdf non modificabile, siglato con firma digitale, caricare il modulo della domanda, precedere all’invio e attendere l’attestazione di avvenuta presentazione generata dal sistema.