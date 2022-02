Scalapay raccoglie 497 milioni di dollari di investimenti

14:02

Scalapay ha raccolto 497 milioni di dollari di investimenti Series B; il round di finanziamento è stato capitanato da Tencent e Willoughby Capital, con la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e Fasanara Capital.

Fondata da Simone Mancini e Johnny Mitrevski nel 2019, Scalapay propone un’offerta che comprende tre alternative (Pay in 3, Pay in 4 e Pay Later), grazie alle quali i clienti non sono tenuti a effettuare pagamenti al momento dell’acquisto e possono invece scegliere di pagare in 3 rate, 4 rate o integralmente dopo 14 giorni.



L'ingresso nel mercato del checkout

Ultima novità il lancio della piattaforma Magic con la quale, spiega Mancini, “ci spingiamo ancora oltre e aiutiamo i merchant europei a trasformare il checkout, facendo crescere il network di clienti e offrendo esperienze di acquisto ripetute che generano notevoli aumenti della conversione”.



“Con Magic - prosegue Johnny Mitrevski - abbiamo eliminato tutti i consueti punti di rallentamento al momento del pagamento e abbiamo risolto i principali motivi dell’abbandono del carrello come registrazione o login, spedizione, selezione del pagamento, e consensi per la privacy. Lo abbiamo fatto nel rispetto delle rigorose normative europee PSD2 e GDPR”.