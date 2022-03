08:35

Club Med continua la sua corsa e guarda già all’inverno. Nonostante le sfide degli ultimi 24 mesi e gli ultimi sviluppi geopolitici, l’operatore - che di recente ha annunciato l’apertura di 17 resort entro il 2024 - rimane concentrato sul prodotto, accelerando sulla stagione invernale 2022-2023.

Le agenzie di viaggi possono già effettuare le pre-registrazioni sul portale dedicato https://travelagents.clubmed.it/ e al numero a loro riservato 848 820 821.



Le novità

Due le grandi novità del prossimo inverno: il Club Med Tignes – dotato di 405 camere e uno spazio Exclusive Collection con 25 suite –; e il primo Resort Club Med Exclusive Collection in montagna in Val d’Isère. La struttura disporrà di 91 camere Deluxe con terrazza, 95 camere Deluxe spaziose e 30 suite con possibilità di colazione in camera.



I due resort debutteranno ufficialmente nel mese di dicembre.



“Nonostante il contesto senza precedenti che l’industria del turismo ha attraversato nel corso degli ultimi due anni, non ci siamo mai fermati ma abbiamo aperto nuovi resort, da Seychelles a Québec Charlevoix, rinnovato altri resort come Marrakech La Palmeraie e La Plantation d’Albion e altri, come Magna Marbella, arriveranno nel prossimo futuro - spiega in una nota Dice Eyal Amzallag, managing director di Club Med Sud Europa, Mercati Emergenti e Medio Oriente -. Val d’Isère sarà il primo Resort Club Med Exclusive Collection sulla neve: vogliamo offrire ai nostri clienti la miglior esperienza neve di sempre”.



Tra le altre destinazioni dell’inverno 2022-2023 del Med, sono confermate le Maldive, Mauritius, la Repubblica Dominicana e Guadalupa.