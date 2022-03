L'estate dei tedeschi, exploit di prenotazioni: Spagna prima destinazione

12:31

“Mi aspetto un’estate molto soddisfacente, perché i tedeschi sono di nuovo disposti a viaggiare”. Norbert Fiebig, presidente della German Travel Association (DRV) continua a essere fiducioso sull’outgoing nonostante il conflitto in Ucraina che, spiega, “getta un'ombra oscura di incertezza, anche se al momento è difficile valutare i possibili effetti dovuti alla situazione nel Paese”.

Per ora comunque è stata raggiunta solo la metà circa del livello di vendita abituale, ma Fiebig spera che "nel 2023 saremo in grado di raggiungere il volume di vendite pre-pandemia". Nel mirino dei turisti tedeschi il Mediterraneo, con la Spagna in pole position per le prenotazioni dei pacchetti vacanza. Da inizio febbraio il volume del booking, spiega Preferente, ha addirittura superato quello dello stesso periodo del 2019.



Picco di prenotazioni a febbraio

Se normalmente i tedeschi prenotano la maggior parte dei viaggi per la stagione estiva durante il mese di gennaio, in questo 2022 Drv osserva che il picco di prenotazioni si è spostato a febbraio e prevede che si estenderà fino al mese di marzo. La maggior parte delle richieste proviene da famiglie per viaggi nei mesi di luglio e agosto.