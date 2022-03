di Remo Vangelista

08:33

Non è più possibile tornare indietro. La pandemia Covid è riuscita in un’impresa impensabile solo due anni. Le associazioni di categoria del turismo organizzato hanno scovato modi e percorsi comuni. Non è stato facile e non si escludono sbalzi di qualcuno, ma Domenico Pellegrino è convinto che non vi sarà più la distanza di un tempo.

Il presidente Aidit in questa intervista con TTG Italia spiega cosa è cambiato e anche le prossime strategie.



Perché non mettere tutti sotto la stessa insegna con un’associazione unica?

Stiamo lavorando insieme da tempo ormai. E’ possibile fare una casa comune senza rinnegare la storia di nessuno. Sarebbe pura utopia dire azzeriamo tutto e facciamo qualcosa di nuovo.



Come si immagina la casa comune?

Una sovrastruttura in grado di coordinare le attività di tutti, lasciando le singole identità. Oggi non è più come un tempo e le associazioni si muovono come un corpo solo. Un grande passo avanti.



Forse anche il Governo vi riconosce ora una certa autorevolezza. Cosa è cambiato in questi mesi?

Prima ignoravano il valore del settore e oggi invece abbiamo confronti costanti. Basta questo per capire il valore della trasformazione.



Quanto ha pesato il ritorno del dicastero del Turismo?

L’assenza del Ministero era un ostacolo bello alto. Adesso si parla di confronto e rispetto. Poi dobbiamo sempre considerare che siamo all’interno di un Governo di emergenza senza indirizzo politico preciso. Vanno considerate tutte le variabili.



La fase pandemica si attenua ma il conflitto in Ucraina rischia di bloccare la risalita?

Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e sembrava avviata la fase di normalizzazione. Ora la guerra in atto tra Russia e Ucraina rappresenta l’ennesima tegola sul mercato. Il turismo è da sempre un portatore di pace ma in queste ore è tutto difficile.



Torniamo un attimo indietro. Emergenza Covid in dissolvimento ma la questione sostegni appare ancora sospesa. Arriveranno altri fondi?

Possiamo senz’altro affermare che abbiamo saltato il 2021 perché considerato un anno normale, ma scherziamo! Questo è un versante aperto e più passa il tempo e più appare difficile trovare risorse. Le imprese hanno bene in mente che nel ’21 hanno speso senza aver incassato.