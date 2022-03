di Alberto Caspani

11:37

Non solo formazione, ma anche sinergia. Il nuovo programma per diventare Usa Ambassador, presentato in webinar dal presidente di Visit Usa Francesco Paradisi, punta a un dialogo capillare con gli adv italiani, con l’obiettivo di rilevare più facilmente i fattori che hanno trasformato l’interesse verso la destinazione negli ultimi due anni di pandemia.

“A oggi più di 4500 agenzie hanno preso parte alle attività di Visit Usa - spiega Paradisi - dandoci modo di riconoscere 387 Ambassador e 89 Master, il livello più alto di specializzazione (con diritto a 5 percorsi formativi esclusivi “My secret Visit Usa, più 2000 punti base per avviare il programma 2022). Questo significa che disponiamo di un potenziale bacino di 3mila agenzie su cui intervenire nel breve termine, onde ampliare il più possibile la base di confronto. Il nostro programma intende infatti stimolare creatività e senso di appartenenza, creando strategie personalizzate che trasformino gli agenti in divulgatori del brand”.



Il programma 2022

Il percorso formativo non prevede costi d’iscrizione (effettuabile su advtraining.it), bensì punti cumulabili in base alla partecipazione a diverse attività: 40 webinar base (100 punti per), altri 4 in collaborazione con la Fto (100 punti), ulteriori 6 di formazione professionale al costo di 30 euro ciascuno (300 punti); quindi possibilità di partecipare a 6 tappe del Visit Usa Roadshow (Milano 27 aprile, Roma 26 maggio, Bologna 22 giugno, Napoli 28 settembre, Torino 23 novembre, Firenze 14 dicembre, con 100 punti per tappa), oppure a eventi proposti dai soci durante l’anno, o ancora agli Stars&Stripes Virtual Travel Talk, facendo infine leva sull’inserimento delle pratiche di viaggio attraverso il profilo personale nel sito advtraining.it (200 punti per pratica inserita, 500 punti extra per inserimento di 10 pratiche all’anno tramite i tour operator soci di Visit Usa).



Tre i livelli di riconoscimento: Usa Ambassador Bronze (1500 punti e diploma), Silver (3000 punti, con diploma e inserimento sul sito Visit Usa), Gold (6000 punti, diploma, inserimento su sito e premiazione a fine anno).