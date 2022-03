Formazione per le agenzie: Suite Travel lancia il primo Suite Day

08:47

Suite Travel, la rete di agenzie di viaggio in co-branding, dopo il successo riscosso negli store Coin di Roma e Napoli, continua a pensare al futuro e lancia il primo Suite Day, evento di formazione rivolto agli agenti di viaggio.

L’appuntamento, in calendario il 12 marzo a Roma presso l’Hotel Des Epoques, vedrà le fondatrici Giada Marabotto (a dx nella foto) e Antonella Ruperto (a dx nella foto) condividere con i partecipanti il loro know how e analizzare il mercato turistico in Italia tra opportunità e prospettive. Nel pomeriggio, invece, ci sarà una tavola rotonda con gli agenti della rete Suite Travel per condividere visioni e strategie al fine di uscire più forti dalla crisi generata dalla pandemia.



Livia Fabietti