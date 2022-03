Gnv, un concorso a premi per le agenzie: parte ‘Trova la rotta’

15:55

Partirà il 14 marzo e durerà un mese ‘Trova la rotta’, il contest di Gnv per le agenzie di viaggi. La compagnia di navigazione si appresta a dare il via a un concorso, che permetterà agli operatori della distribuzione di approfondire la conoscenza dell’offerta e di vincere premi esclusivi.



Il contest prevede quattro minigiochi: Gira il timone, Parola di banconista, Trova la rotta e Àncora l’immagine. Ogni sfida è a sua volta divisa in 3 fasi, con premi via via più esclusivi, man mano che si avanza nel gioco.

Tra i premi in palio buoni Amazon, un paio di cuffie Beats, una macchina fotografica Canon, uno zaino HP, uno smartwatch e uno Scooter Piaggio.



Le iscrizioni sono già aperte.