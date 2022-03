Gattinoni, tre ingressi nel team a supporto delle agenzie

12:00

Cresce il team a supporto delle agenzie di Gattinoni. L’incremento dei punti vendita del network ha portato all’ampliamento della squadra dei Responsabili di Area della Rete con tre nuove figure.

Tra febbraio e marzo hanno fatto il loro ingresso nel team: Ilenia Giannotti, che si occuperà di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino; Andrea Ferrante, che presidierà le aree di Marche, Umbria Abruzzo e che ha sostituito Giuliano Mastriforti (che ora opera in sede come Customer Care e Concierge Manager guidando un team di persone dedicato al supporto agenzie); e Francesco Ciardi, nuovo responsabile d’area di Puglia, Molise e Basilicata.



“Inserire nuove figure a presidio del territorio non è un fatto scontato, soprattutto in questo momento di ripartenza - spiega in una nota Antonella Ferrari, Direttore Reti Network (nella foto) -. Si è rivelato necessario soprattutto in relazione all’ingresso di nuove agenzie localizzate tra Marche, Abruzzo, Umbria ma anche Puglia dove, in particolare, è per noi importante avere un referente in loco con grande conoscenza del territorio. Le nuove figure sono volti conosciuti dal mercato, alcuni perché già in Gattinoni da anni, altri perché hanno un background estremamente specializzato sui network”.



La conoscenza del mercato delle new entry, continua Ferrari, “è fondamentale in questo momento dove il contatto diretto è sempre più necessario, sia per motivi di passaggio di know-how ma anche per far ritrovare fiducia agli agenti di viaggi. Il maggior impegno da parte di tutto il team del Network e da me in prima persona con le agenzie di viaggi di tutta Italia si focalizza sul ritrovare e rinnovare tutti insieme la forte motivazione e la passione per questo lavoro. Il mercato è mutato rapidamente, ci troviamo davanti un cliente con nuovi bisogni e nuove modalità di acquisto che ancora di più necessita di consulenza, assistenza e professionalità. Questo cliente - conclude - richiede anche un nuovo approccio per essere ingaggiato e conquistato: il network offre tecnologia, prodotti, formazione, comunicazione, supporto e vicinanza per ripartire e rispondere alle sfide di un nuovo mercato”.