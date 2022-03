Zizoo: forte crescita per il turismo nautico

16:24

Futuro a vele spiegate per il turismo nautico. L’analisi di mercato presentata all’ITB Berlin Convention da Zizoo, piattaforma dedicata alle vacanze in barca, attesta che il boat rental è il settore dell’industria dei viaggi col più alto tasso di crescita nel periodo post-covid (oltre 50%).

“A livello mondiale è oggi disponibile un bacino superiore ai 30 milioni di imbarcazioni ricreative - ha spiegato Ioannis Savvidis, chief revenue officer di Zizoo - ma il tasso d’impiego è inferiore al 3%. Le prospettive di sviluppo sono enormi, a patto che si colmi il gap tecnologico che ancora contraddistingue il settore: la qualità dei dati prodotti dall'intera filiera è povera, così come limitati sono i servizi offerti, mentre la consapevolezza delle potenzialità di mercato appare bassa. In media occorrono 72 ore per ricevere conferma della propria prenotazione: un’eternità nell’era dei gigabyte”.



Mettendo in rete operatori charter, proprietari di imbarcazioni, marine, skipper e società di servizio, Zizoo sta però contribuendo ad accelerare il processo di tecnologizzazione della nautica turistica, favorendo una connettività plug-n-play fra tutti i suoi canali, ma anche un’esperienza di prenotazione centrata sulle esigenze del cliente. A. C.