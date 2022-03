Siramani più vicino alle agenzie con nuove iniziative ad hoc

15:18

Siramani incontrerà a Napoli le agenzie di viaggi per presentare le novità per il 2022. “La partecipazione alla Bmt di quest’anno rappresenta un momento di confronto diretto con decine di agenzie di viaggi dopo il lungo periodo nel quale siamo stati tutti costretti a limitare al massimo incontri in presenza – commenta Gianluca Propoli (nella foto), direttore vendite e marketing di Siramani -. Da sempre ho avuto al primo posto l’obiettivo di lavorare a stretto contatto con gli agenti di viaggi, interagendo con loro, ascoltando le loro necessità e mettendo in atto tutte le iniziative per facilitare il loro lavoro. Questa, sarà appunto un’occasione per rivedere tanti amici e colleghi per progettare e dar loro un forte supporto con alcune iniziative commerciali mirate”.

Tra le novità per il 2022, Siramani presenterà al trade un caicco acquistato ad inizio 2022 con un investimento a 5 zeri. Il caicco salperà ogni sabato da maggio a fine settembre alternando crociere alle isole Eolie e alle isole Egadi, per poi fare crociere alle Canarie durante l’inverno.

Con questo importante investimento, l’imminente uscita del catalogo del medio e lungo raggio e le recenti nuove assunzioni al booking, l’operatore di nicchia torinese vuole dare un segnale di forza e ottimismo al comparto dopo mesi di alti e bassi.



“Per le prime 100 agenzie di viaggio che passeranno al nostro stand in Bmt nelle giornate di venerdì e sabato, ho realizzato un contest che mette in palio tre premi, tra cui una settimana di crociera a bordo del nostro caicco ed una settimana presso un resort a Sharm el Sheikh, per agente e accompagnatore”.