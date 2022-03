08:31

Un tesoretto pronto a risvegliarsi. Fra i dati positivi di questo 2022 ci sarà, sicuramente, la ripresa del segmento legato ai viaggi di nozze. Sognate, programmate, rimandate, le lune di miele hanno vissuto fasi di grande incertezza durante la pandemia.



Ora però tornano a essere organizzati con più libertà e, in qualche maniera, rappresentano uno degli assi fondamentali per sostenere le prenotazioni. Anche se, riconoscono le agenzie di viaggi, il conflitto in Ucraina getta nuove ombre su questo segmento preziosissimo.



Fra i principali ostacoli alla finalizzazione delle pratiche, al di là della situazione contingente, una certa lentezza da parte degli operatori, che sembrano impreparati a sostenere la nuova domanda, e soprattutto la difficoltà a trovare soluzioni che vadano bene agli sposi in termini di volato, visto che i vettori ancora non operano a pieno regime. (Continua su TTG Magazine a questo link)