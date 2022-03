Il Gruppo Bluvacanze riparte con le otto tappe del 'Blutour'

10:38

Il Gruppo Bluvacanze continua sulla strada della formazione. Dopo aver dato il via al 2022 con l’appuntamento ‘Determinati e reattivi, il Gruppo riparte con il tradizionale ‘Blutour’ focalizzandosi su due pilastri principali: la formazione sull prodotto e la business analysis sulla marginalità dell’agenzia.

In calendario otto tappe per incontrare le agenzie del polo distributivo Blunet nelle principali città italiane e continuare la condivisione delle strategie commerciali. L’obiettivo è quello di affrontare concretamente la stagione 2022 mostrando un primo trend positivo della ripresa delle vendite.



A seguito degli incontri di gennaio basati su leve motivazionali di ripartenza, questa volta l’obiettivo è un chiaro focus sull’approccio manageriale e imprenditoriale nella gestione del proprio punto vendita, sensibilizzando gli agenti di viaggi alla interpretazione dei dati.



Durante questi incontri saranno forniti ad ogni agenzia, sia a quelle affiliate sia a quelle associate in partecipazione, report del punto vendita dal punto di vista di analisi del business per aiutare concretamente l’agente ad aumentare il proprio margine e a orientare le giuste strategie di sviluppo.



Si riconferma come elemento centrale il progetto Gold, che vede coinvolti oltre 20 tour operator già contrattualizzati e che costituiscono la prima scelta di vendita per garantire la massima marginalità.