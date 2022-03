Lastminute.com: maxirecruiting da 100 posti grazie alla gamification

13:52

È unica nel suo genere la campagna di recruiting lanciata da lastminute.com, che per assumere 100 esperti di tecnologia gioca la carta della gamification con la più grande iniziativa di recruiting della sua storia.

I candidati che intendono fare domanda per una delle 100 posizioni tech aperte da lastminute.com sono invitati a giocare con Crack The Code per dimostrare le proprie abilità tecniche e di problem-solving.

La sfida viene lanciata sotto forma di indovinello da decodificare: all’interno del sito dedicato all’application form, progettato come se fosse un 'terminal' virtuale così da rimandare immediatamente all’idea delle vacanze, è infatti nascosta una frase che i candidati possono identificare ispezionando il codice sorgente.

Trovando il codice nascosto all’interno della pagina sarà possibile procedere con la propria candidatura. In più, inviando la propria domanda per il ruolo scelto, entro la fine di aprile il candidato avrà anche la possibilità di partecipare all’estrazione di una delle 6 vacanze messe in palio da lastminute.com.



Necessaria la capacità di problem-solving

"Questo divertente e stimolante meccanismo di recruiting riflette ciò che è realmente il lavoro per noi ‘pink people’ - spiega Corrado Casto, Chief Technology Officer di lastminute.com -. Operiamo in un contesto frenetico caratterizzato da un alto traffico di utenti e quotidianamente i nostri team tecnologici sono chiamati a risolvere problemi complessi e ad affrontare nuove sfide: questa iniziativa ci sembrava quindi il modo ideale per scoprire da subito i candidati più adatti”.



L’iniziativa fa seguito al recente annuncio della Travel-Tech company, che ha confermato di essere tornata a volumi di vendita pre-pandemia, con prenotazioni di pacchetti volo+hotel in crescita del 45% a febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019.