Go World dedica l’home page agli agenti di viaggi

14:12

Le recensioni degli agenti di viaggi nella home page. Questa la scelta di Go World, che sul proprio spazio online ha deciso di mettere in primo piano la distribuzione.

Sul sito dell’operatore compaiono infatti le recensioni e le testimonianze degli adv che hanno risposto alla domanda ‘Scelgo GoWorld perché…’.



“Le recensioni degli agenti di viaggi - si legge nella nota del tour operator - vengono pubblicate automaticamente sul sito dopo aver scritto un’email a news@goworld.it. Ad oggi sono presenti oltre 100 recensioni scritte dagli agenti di viaggio più affezionati al gruppo”.



Lucia Fava, marketing manager di Go World, commenta: “Dedicare la nostra home page alle recensioni degli agenti di viaggi ha per noi una duplice valenza: in primis vogliamo sottolineare il nostro focus sul trade e poi desideriamo dare visibilità a tutte le agenzie di viaggi che collaborano con noi da anni”. E aggiunge: “Gli agenti di viaggio diventano così i nostri testimonial oltre ad essere da sempre i nostri ambasciatori sul mercato”.



Marco Berettini, direttore commerciale dell’operatore, aggiunge: “Gli agenti hanno sempre continuato a mostrare interesse per le nostre iniziative, trasmettendoci fiducia, entusiasmo e voglia di fare sempre meglio e questo è un modo per ringraziarli del loro continuo supporto”.