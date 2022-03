Lastminute.com partner del Tour de France, via alla campagna digital

13:46

Lastminute.com è partner ufficiale del Tour de France. L’accordo di sponsorizzazione con Amaury Sport Organisation include le corse Parigi-Roubaix, Parigi-Roubaix Femmes, il Tour de France Femmes avec Zwift e l’Étape du Tour de France.

“Il Tour de France racconta da oltre 120 anni il connubio – memorabile – tra viaggi e sport, unendo bellissimi paesaggi rurali e cittadini, catene montuose innevate e monumenti famosi come l’Arco di Trionfo - commenta Fabio Cannavale, ceo di lastminute.com (nella foto) -. È davvero un’esperienza fantastica e immersiva, ragion per cui siamo entusiasti di essere Travel Partner ufficiale del Tour de France. Insieme possiamo promuovere un grandioso spirito sportivo, di scoperta e di viaggio. Il nostro obiettivo è accompagnare i turisti in qualunque destinazione, nel modo più rapido e semplice possibile, così che possano concentrarsi sul traguardo e godersi la vacanza”.



Parte #tourlikeapro

Per celebrare la partnership, lastminute.com lancerà la campagna digitale #tourlikeapro, attraverso la quale il brand condividerà suggerimenti e consigli su come vivere al meglio l’esperienza della gara e, al contempo, esplorare alcune delle destinazioni più panoramiche e pittoresche d’Europa. I follower del Tour de France potranno inoltre vedere il marchio lastminute.com sulle pettorine dei ciclisti e lungo le tappe.



Dida foto: Julien Goupil, Ana Domenech, Fabio Cannavale e Yann Le Moënner