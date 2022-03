Zilio: “Molti fornitori vendono online. Non dobbiamo sentirci scavalcati ma mettere in campo nuovi modelli”

11:24

Una rete di sales/tutor per guidare le agenzie attraverso i cambiamenti del mercato degli ultimi tempi. Ivano Zilio (nella foto), patron di Primarete, ribadisce l’importanza per la distribuzione di adottare nuovi schemi per rispondere alle sfide del settore.

“La pandemia ha dato un grande scossone sia al cliente che al mercato” afferma Zilio in una nota. Ricordando che le nuove generazioni impongono alle imprese di essere più orientate al digitale. “Moltissimi fornitori hanno già intrapreso la vendita online b2c”, ricorda. Tuttavia aggiunge: “Non dobbiamo sentirci scavalcati, ma dobbiamo mettere in campo nuovi modelli di vendita che fanno sì che il consumatore scelga comunque di rivolgersi ad un agente di viaggi”.



Grazie alla rete di sales/tutor, Primarete è ingravidi fornire “una formazione online continua”. E aggiunge: “Le agenzie saranno connesse h24 sia con noi sia con il cliente finale”.