11:49

Febbraio 2022 è stato il mese record per la biglietteria aerea nelle agenzie di viaggi degli Stati Uniti. Una ricerca realizzata da Airlines Reporting Corp. ha calcolato il volume dello scorso mese in 5,4 miliardi di dollari, con un aumento di ben il 253% rispetto al 2021.

Si tratta, come sottolinea travelpulse.com, del risultato più alto da febbraio del 2020, ovvero appena prima dello scoppio della pandemia. Il record precedente era stato registrato a novembre del 2021, con 4,4 miliardi di dollari.



Il trend del 2022

Decisamente positivo anche il trend degli ultimi mesi. Rispetto a gennaio, l’incremento è del 48%, mentre i viaggi sono aumentati del 21%. La ripresa maggiore è per gli internazionali, cresciuti del 25% rispetto agli spostamenti interni agli Stati Uniti, a +17%.



I passeggeri a febbraio 2022 sono aumentati del 114%, passando da 9,3 a 19,8 milioni.



Da segnalare, però, anche la crescita dei prezzi rispetto a un anno fa, con le tariffe internazionali in crescita del 34% rispetto a febbraio del 2021.