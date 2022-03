Martino Dotti alla guida di Domina

15:26

Entrato in Domina in punta di piedi farà presto sentire la sua presenza sul mercato.

Martino Dotti, dopo aver guidato le vendite di Settemari, è approdato da qualche settimana in casa Domina per prendere il timone dell’area commerciale.



Il gruppo fondato da Ernesto Preatoni stava da tempo cercando di rilanciare l’azione. Per questo dalla fine del 2021 aveva avviato un’attività di scouting per andare alla ricerca del nuovo direttore commerciale.



La scelta è quindi caduta su Dotti che si giocherà le prime carte del mazzo con l’arrivo della primavera.



Le indicazioni di mercato lasciano intendere che l’estate sarà segnata da un confronto tariffario tra i vari operatori che propongono villaggi. In un recente passato Dotti aveva dichiarato a TTG Italia che: “La filiera deve essere unita. Bisogna fare capire al consumatore che è più conveniente per mille motivi andare in agenzia a prenotare le vacanze. È fondamentale spingere tutti nella stessa direzione e credo che la distribuzione dopo la pandemia diventerà il vero e unico punto di riferimento. Il nostro settore deve trasmettere al consumatore finale un messaggio di unità e forza”.



Un messaggio che dovrà ripetere anche nei prossimi giorni perché oggi più che mai le adv sono in grado di fare la differenza.