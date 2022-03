American Express: il mondo torna a viaggiare ai livelli pre-pandemia

09:48

Il desiderio di viaggiare è ritornato ai livelli pre-pandemia. È questo, in estrema sintesi, il risultato della relazione ‘American Express Travel: 2022 Global Travel Trends’, che ha esaminato le scelte di viaggio di consumatori statunitensi, australiani, canadesi, messicani, giapponesi, indiani e britannici.

Il 74% degli intervistati - riporta Ansa - afferma di essere disposto a prenotare un viaggio per il 2022, anche se in seguito fosse necessario annullarlo o modificarlo. Si tratta di una quota in aumento del 56% rispetto allo scorso anno.



Il revenge tourism

"La pandemia ha fatto capire a tutti noi ciò che è veramente importante - commenta Audrey Hendley, presidente di American Express Travel -. La relazione Global Travel Trends dimostra che i turisti si stanno rifacendo del tempo perduto e prestano attenzione alle persone con cui viaggiano, ai posti che visitano, ai brand che supportano e a come spendono il proprio denaro, mentre tutto il settore avanza".



Aumenta anche il budget stanziato per la vacanza: l'86% dei consumatori prevede infatti di spendere in attività turistiche, nel 2022, almeno quanto in un normale anno pre-pandemia. Inoltre nel 62% dei casi gli intervistati programmano dai due ai quattro viaggi nel 2022, mentre il 76% di loro prevede di viaggiare di più con la famiglia nel 2022 rispetto al 2021.



Intanto nel quarto trimestre del 2021 le prenotazioni effettuate dai titolari di carta tramite American Express Travel sono salite del 24% rispetto al 2019, una tendenza al rialzo che è proseguita anche nel 2022.