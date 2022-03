Viaggi di nozze in gruppo: la novità di Cartorange

12:01

Un’idea che può sembrare decisamente bizzarra, ma che all’estero è già stata sperimentata e che si prepara ad arrivare in Italia grazie a Cartorange. Il tour operator della rete di consulenti lancia sul mercato della Penisola i viaggi di nozze di gruppo, che debuttano con tre tour: Norvegia, Islanda e Sicilia.

Le proposte uniscono il viaggio in compagnia con i servizi di livello progettati apposta per le coppie in luna di miele.



“Si tratta di una tendenza che si è già diffusa da qualche anno all’estero - spiega Claudio Asborno (nella foto), responsabile del tour operator CartOrange -, dove ha anche un nome, ‘buddymoon’, e che abbiamo visto affermarsi anche da noi, con un numero crescente di coppie che ci chiede di trasformare la luna di miele in un viaggio di gruppo”.



Il manager prosegue: “Il viaggio di nozze, infatti, continua a essere considerato come un momento importantissimo e unico della vita degli sposi, è legato ad alte aspettative e gli viene riservato un budget alto. Ma, allo stesso tempo, non è più il primo viaggio ‘a due’ della coppia e di questo occorre tenere conto per costruire prodotti che incontrano gusti ed esigenze sempre più diversificati”.



Con amici o con sconosciuti

Diverse le modalità richieste dai clienti: c’è chi desidera partire con gli amici più stretti, come un’estensione della festa di matrimonio (e per questa tipologia si progettano itinerari ad hoc), ma c’è anche ci sceglie di partire con un gruppo di sconosciuti. “Questa formula – aggiunge Asborno – è il modo migliore per accostarsi a viaggi considerati ‘per esperti’, in Paesi o situazioni che potrebbero presentare difficoltà (logistiche, linguistiche, culturali) che gli sposi preferiscono non affrontare da soli”.



Questo prodotto si rivolge alle coppie di sposi che reputano i normali tour di gruppo non adeguati al viaggio di nozze, anche per quanto l’esclusività di quella che dovrebbe essere la vacanza della vita. “È su questa domanda finora insoddisfatta che abbiamo lavorato per proporre viaggi di gruppo dedicati specificamente al target nozze”.