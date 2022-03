11:41

Un nome noto al mondo della distribuzione tricolore. Massimo Segato (nella foto) è stato nominato responsabile della divisione distribuzione di Uvet, che include il network a marchio Uvet Travel System, le agenzie di proprietà e quelle in associazione in partecipazione che operano con il marchio Last Minute Tour, oltre ai consulenti di viaggio, i Personal Travel Specialist.

Segato subentra a Alberto Graziani, che torna a ricoprire il ruolo di area manager national sales & account per il Nord Italia di Uvet American Express Global Business Travel.



Il profilo del nuovo responsabile

Massimo Segato può contare su una lunga esperienza nell’ambito della distribuzione organizzata turistica. Nel 1990 inizia la sua carriera in Alpitour, all’interno dell’area vendite. Ma il richiamo della distribuzione arriva nel 1998, quando entra nella pionieristica Buon Viaggio come direttore network. Nel 2002 il passaggio a Welcome Travel Group come direttore dei punti vendita, dove resta per 18 anni.



“Massimo ci darà un contributo importante grazie al grande bagaglio di competenze ed esperienza che porta con sé - commenta il presidente del gruppo Uvet Luca Patané - e che lo hanno condotto a raggiungere ottimi risultati durante la sua lunga carriera”. Segato aggiunge: “Lavoreremo con un forte senso di squadra avendo come scopo quello di portare valore alle agenzie, tenendo ben presente che il viaggio significa emozioni e che queste vanno poste al centro delle relazioni non solo nel b2c, ma anche nel b2b”.