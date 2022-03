Cristanini Viaggi presenta la sua rete di consulenti sul territorio

11:43

“Chi si ferma è perduto”. È partito da questa nota massima Sandro Cristanini, titolare di Cristanini Viaggi, per immaginare un futuro di sviluppo per la sua agenzia di viaggi di lusso. E si è deciso a lanciare una scommessa sul mercato del travel italiano.

“Stiamo lavorando a un piano di sviluppo per creare una rete di consulenti di viaggi in diverse aree del Paese – spiega a TTG Italia -. Saremo pronti al debutto verso la fine di aprile, e quindi forniremo maggiori dettagli fra qualche settimana, ma per intanto posso dire che sarà un progetto interessante per i tanti bravi agenti di viaggi che stanno attraversando periodi non facili”.



L’idea, infatti, è quella di offrire un’opportunità ai professionisti del settore che dopo i due anni di pandemia hanno difficoltà a rientrare sul mercato. “Sarà un rete per viaggi up e upper level ed è dedicata a chi ha un portfolio clienti interessante, ma non ha più una base operativa o, ancora, non ha un backoffice per lavorare le pratiche” spiega ancora Cristanini.



Che sottolinea: “Ci sono tante professionalità con clienti di altissimo livello che hanno subito il contraccolpo di questi anni di crisi, ed è un peccato che il turismo perda queste competenze e ricchezze. Il nostro progetto va invece nella direzione di valorizzarle”. C. P.