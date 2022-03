L’Ue punta il mirino sui big del web: si apre la battaglia per la libera concorrenza

12:56

Un mercato, anche online, dove la concorrenza è libera. È questo l’obiettivo del Digital Markets Act varato da Bruxelles. Che punta i fari direttamente sui colossi del web, da Facebook fino a Apple e Google.

L’impalcatura del regolamento è costituita, come riporta ilsole24ore.com, da circa 20 regole volte a evitare abusi di posizione dominante. In particolare, l’attenzione è puntata sulle operazioni di vendita online, oltre ai casi in cui le società potrebbero favorire i propri servizi a scapito della concorrenza. Un caso su tutti quello di Google, che ora opera sia nel settore dell’ecommerce con Google Shopping ma anche nel comparto del turismo con la ricerca di voli e di hotel.



L’obiettivo del regolamento è mettere un freno al dominio delle grandi aziende. Ma i big del web hanno già lanciato l’allarme sulle possibili ripercussioni.