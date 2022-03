Cwt: crescono i viaggi d’affari internazionali

16:24

Con il cadere delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ripartono con forza i viaggi d’affari internazionali. La travel management company porta ad esempio i dati di tre Paesi che hanno eliminato le restrizioni e hanno registrato un immediato incremento del business travel.

Prima fra tutte la Gran Bretagna. Secondo Cwt, dall’11 febbraio scorso, data in cui i viaggiatori vaccinati non devono più compilare il Passenger Locator Form all’ingresso, le prenotazioni verso l’isola britannica sono aumentate del 169% in confronto alla settimana precedente.



Dati simili in India, dove le prenotazioni verso l’estero sono aumentate del 64%, mentre quelle incoming sono più che raddoppiate, toccando un +139%, dopo aver eliminato la necessitò di presentare un tampone negativo all’ingresso.



Infine, numeri simili sono quelli della Norvegia: dopo l’eliminazione delle restrizioni, i viaggi d’affari in uscita sono cresciuti del +72% e quelli in ingresso del +67%.



“L’aumento della domanda del business travel è evidente -, commenta la ceo di Cwt, Michelle McKinney Frymire -. Stiamo registrando una quantità di prenotazioni mai vista dall’inizio della pandemia”.