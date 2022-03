Ávoris Corporación Empresarial, integrati altri due marchi di Globalia

08:47

Procede l’integrazione dei marchi Globalia in Ávoris Corporación Empresarial. I prossimi due saranno infatti ViajesTuBillete e Wakalua. Ad annunciarlo una comunicazione interna del gruppo di Hidalgo, riportata dalla testata spagnola Hosteltur.com.

Pubblicità

Inizialmente, l’integrazione dei due marchi non era prevista. Ora, con l’avanzare del processo di fusione tra Globalia e Ávoris, i brand sono entrati a far parte dell’operazione.



Ávoris Corporación Empresarial è ancora pienamente immerso nell’arduo compito di completare l’integrazione degli otre 30 marchi di proprietà della divisione viaggi Globalia.



Recentemente, la direttrice generale tecnologia e innovazione di Ávoris, Mar Muñoz, ha rivelato l’intenzione del gruppo di accelerare sul completamento del merger. “È giunto il momento di portare a termine questi processi interni per essere pronti al decollo dell’industria del turismo”, ha dichiarato.