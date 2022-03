09:04

Fiavet, la più longeva tra le associazioni del turismo, ha compiuto sessant'anni. Un traguardo importante festeggiato sabato con un travel party che ha portato a Roma, all'interno della cornice delle Officine Farneto, circa trecento tra agenti di viaggi, enti del turismo, tour operator e giornalisti.

Una moltitudine festante accolta con disinvoltura dalla presidente Ivana Jelinic (nella foto), che nei giorni scorsi aveva parlato con TTG Italia della necessità di celebrare un traguardo così importante nonostante le difficoltà legate all'emergenza pandemica e la nuova incertezza per il quadro geopolitico.

"La situazione - aveva detto - rimane difficile, ma sessant'anni di entusiasmo e attività sindacali meritano in ogni caso di essere festeggiati con un grande momento di condivisione e di serenità che speriamo possa diventare un segnale beneaugurante per guardare al futuro e pensare alle nuove sfide".



Nei giorni scorsi erano anche arrivati gli auguri ufficiali di esponenti del mondo del turismo quali il direttore business Alta Velocità di Trenitalia, Pietro Diamantini, il cco di Ita Airways, Emiliana Limosani, il country manager di Costa Crociere, Carlo Schiavon, il ceo di Idee per Viaggiare Danilo Curzi e il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana.



Presente all'evento anche la presidente di Maavi, Enrica Montanucci, che sui social ha spiegato: "Ho partecipato con entusiasmo e proprio nello spirito costruttivo che questi due anni ci hanno insegnato. Accolta in modo impeccabile dalla presidente Ivana Jelinic con la quale in passato abbiamo avuto scontri e posizioni diverse. Ma da donne intelligenti, abbiamo voluto e cercato la quadra per camminare anche in posizioni diverse ma tutte con lo stesso fine: il nostro turismo".

