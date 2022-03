Federcongressi&eventi elegge Gabriella Gentile alla presidenza

14:22

Federcongressi&eventi ha una nuova presidente: Gabriella Gentile (nella foto). Esperta di destination marketing e destination management in ambito Mice, la Gentile succede ad Alessandra Albarelli, rimasta in carica per due mandati presidenziali consecutivi.

Dopo quasi vent’anni di carriera all’interno del Palazzo dei Congressi

di Bologna, Gentile nel 2001 ha creato Meeting Consultants, società di progettazione e consulenza per le attività di start-up, promozione e commercializzazione, comunicazione, formazione e organizzazione in campo congressuale. Da più di vent'anni svolge attività di progettazione di attività formative e docenze all'interno di master e corsi.



“L’obiettivo che mi pongo nel mio mandato - spiega - è di rafforzare tra le istituzioni sia l’identità del settore sia il ruolo di Federcongressi&eventi quale punto di riferimento proattivo per la progettazione di azioni a sostegno dell’intero comparto”.



"Occorre stimolare l'innovazione"

Dal 2009 Gentile è stata responsabile del Learning Center di Federcongressi&eventi, associazione nella quale ha ricoperto anche la carica di vicepresidente. Inoltre è stata membro del Consiglio Direttivo dell'associazione internazionale IAPCO-International Association of Professional Congress Organizers e del capitolo italiano di MPI-Meeting Professionals International, di cui ha ricoperto anche la carica di presidente.



“In un periodo come questo, di rapidi e imprevedibili mutamenti di scenari sociali ed economici - conclude - è fondamentale stimolare nei soci l’innovazione incrementando, quindi, non solo l’offerta formativa, ma anche le attività di networking dell’associazione, con l’opportunità di scambio di best practice anche a livello internazionale”.