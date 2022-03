Mirabilandia riapre con nuovi show e pacchetti speciali per i clienti

15:05

La data è confermata: sabato 2 aprile riaprono i cancelli di Mirabilandia, il parco divertimenti che festeggia i 30 anni di attività con un palinsesto di spettacoli completamente rinnovato. Tra i nuovi show quello dedicato a Zorro, al Pepsi Theatre, e ‘Viva Hollywood’, uno spettacolo che svela il dietro le quinte della produzione di un film.

Nella Far West Valley i fratelli Dalton saranno inseguiti da Lucky Lucy, mentre nella Stunt Arena andrà in scena lo stunt show ‘Hot Wheel City - La nuova sfida’, che si concluderà con il giro del loop mobile di 18 metri di altezza, il più alto mai eseguito prima in un parco divertimenti. Infine in piazza Ducati torna ‘That’s amore’ con il famoso cantante americano Johnny alla ricerca della location perfetta per il suo nuovo video musicale.



I più piccoli, che fino al 31 maggio potranno entrare gratuitamente nel parco, avranno inoltre la possibilità di incontrare da vicino i loro idoli durante gli appuntamenti meet&greet.



L'Exclusive Experience

Tra le opportunità per la clientela di Mirabilandia - che con i cuoi 850mila mq, le 46 attrazioni e le 6 aree tematiche è il più grande parco divertimenti in Italia - da quest’anno c’è anche l’Exclusive Experience, che include posti riservati al Pepsi Theatre e in Arena, giro in pista insieme agli stunt men ma anche un ricordo, grazie al video on-board su chiavetta usb e al cappellino.