La voglia di ripartire del turismo, un’intervista esclusiva del direttore Remo Vangelista al patron del Quality Group, Michele Serra. E ancora gli effetti del caro fuel sui viaggi in bus, i piani di Qatar Airways e la Travel Guide Sicilia-Sardegna. Questi alcuni dei temi trattati sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Il turismo in trincea: “L’imperativo è ripartire”

Anche marzo volge al termine e si cominciano a tirare le somme a circa un mese dalla riapertura ai viaggi sancita dal decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Un mese che ha dovuto fare i conti con le tensioni fra Russia e Ucraina, con il caro fuel e con l'aumento generalizzato dei prezzi. Un mese che, di conseguenza, non ha portato con sé quell'effetto rimbalzo atteso… (continua nella digital edition)



Europ Assistance: “Più viaggi, ma in sicurezza”

Alle spalle due anni sfidanti e impegnativi, che hanno imposto un costante cambio di strategia e adattamento dei prodotti anche in casa delle compagnie di assicurazione, obbligate a confrontarsi con le nuove esigenze dei viaggiatori. E adesso? "Il 2022 è partito comunque bene per quanto riguarda l'organizzazione dei viaggi… (continua sulla digital edition)



Match Point Michele Serra: “È tempo di ricostruire”

Una ricostruzione. "E ci vuole tanto sangue freddo e solidità". Michele Serra arriva da un paio di giornate impegnative. Racconta di aver lavorato sulle previsioni di budget, tra destinazioni ancora chiuse e una ripartenza zoppa. Nell'appuntamento con Match Point l'imprenditore torinese analizza... (continua sulla digital edition)



Viaggi in bus: nessun rincaro

Gli operatori specializzati nei viaggi di gruppo in bus hanno un 'piano B' contro il caro carburante. Sebbene le fluttuazioni del fuel rappresentino un onere ulteriore rispetto all'aumento delle spese energetiche degli alberghi, così come dei servizi accessori, obiettivo primario resta… (continua nella digital edition)



Qatar Airways rilancia sull’Italia

"Ci stiamo progressivamente avvicinando a quelle che erano le operazioni prima della pandemia, sia per sul fronte italiano, sia per quanto riguarda rotte verso altre destinazioni chiave". C'è ottimismo nelle parole di Máté Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways… (continua nella digital edition)



Travel Guide Sicilia e Sardegna

Il mondo dell'hospitality scommette sul futuro e sceglie il Sud per i suoi nuovi progetti, con Sicilia e Sardegna tra le regioni di punta soprattutto per quanto riguarda il settore dei resort. È il caso di… (continua sulla digital edition)