11:58

Una rivoluzione in casa Gattinoni. Il network ha annunciato il varo della nuova piattaforma e-commerce gattinonitravel.it, che rappresenta il secondo step del progetto b2b2c annunciato alla fine dello scorso anno.

Il nuovo sito b2c si rivolge sia ai viaggiatori sia alle agenzie: queste ultime potranno infatti mettersi in contatto con la clientela attraverso la piattaforma, guadagnando anche sulle scelte del consumatore finale.



Come funziona il sito

Il portale consente ai clienti di costruire il proprio viaggio, con tanto di date, soluzioni per il soggiorno, trasporti, servizi accessori e anche attività ed esperienze, ma anche affidarsi a un pacchetto pre-costruito. Una volta ottenuto il preventivo, potrà essere confermato tramite un pagamento con carta di credito, ma potrà anche essere inoltrato alla propria agenzia Gattinoni di riferimento. Quest’ultima potrà rivedere ed eventualmente modificare o aggiungere elementi al viaggio. In caso di conferma vedrà accreditarsi la commissione per la vendita.



Una scelta fondamentale

Per Sergio Testi (nella foto), direttore generale Gruppo Gattinoni, “oggi la multicanalità è imprescindibile per attrarre e conservare chi sceglie e chi acquista”. E aggiunge: “Noi ci adoperiamo per far ripartire le agenzie orientandole verso un cliente che è cambiato moltissimo, che ha esigenze completamente diverse, che si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi la vacanza”.



E se il passaggio al b2c può far alzare un sopracciglio alla distribuzione tradizionale, è anche vero che “le agenzie non devono spaventarsi di questo ma prepararsi ad affrontare i clienti in maniera diversa, avvicinandoli attraverso la multicanalità e assecondandoli nel modo migliore”, sottolinea Gattinoni. Che evidenzia anche la necessità di “saperci orientare verso nuovi cluster di clientela, essere innovativi e veloci nella modalità di gestione dei clienti, sui fronti preventivazione, vendita e fidelizzazione”. Un piano che può consentire di “raggiungere numeriche superiori a quelle del 2019”.