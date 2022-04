Normativa europea per l’ecommerce: occasione del turismo per battere Google

11:06

È la storica battaglia delle nuove tecnologie: da una parte chi ha costruito il proprio business sul turismo, come ota e gds, dall’altra Google, il colosso che domina il web e che più di una volta ha dimostrato di avere nel mirino il mondo del travel.

Ora la resa dei conti potrebbe arrivare con l’annunciata nuova normativa Ue sull’ecommerce. E proprio agenzie di viaggi online e gds vedrebbero nelle nuove regole uno spiraglio per contrastare Big G.



Come riporta preferente.com, Eu Travel Tech, l’associazione che unisce le aziende tecnologiche che lavorano nel turismo, ha evidenziato che la nuova normativa “garantisce ai mercati digitali europei equità e competizione”. E da qui arriva il sollecito a Bruxelles di “applicare soluzioni rapide e appropriate” soprattutto nei confronti di Google.



Nel mirino dell’Ue

La normativa che l’Europa si appresta a varare mirerebbe innanzitutto a intervenire sul meccanismo con cui i big del web realizzano ‘corsie privilegiate’ per i propri servizi, come accade per esempio con Google.



I giganti dell’online, tuttavia, avrebbero già manifestato la loro contrarierà al pacchetto di interventi Ue, affermando che potrebbero avere ripercussioni sullo sviluppo tecnologico.



Francesco Zucco