Vacanze in villa: Windows on Italy amplia l'offerta ed esce dalla Toscana

12:48

Windows on Italy amplia la sua attività uscendo dai confini del territorio toscano. La società specializzata nell’affitto di ville, palazzi e dimore di pregio allarga i propri orizzonti aumentando il ventaglio di proposte fino a comprendere il Sud Italia con Puglia e Campania, le grandi isole, i laghi di Como e Maggiore e anche la Costa Azzurra.

Segmento in crescita a doppia cifra

“Il mercato extralberghiero - afferma Alessandro Camisa, general manager Windows on Italy (nella foto) - in particolare il segmento leisure, è in crescita a doppia cifra: +25% di domanda rispetto al 2021 per proprietà dotate di piscina e servizi aggiuntivi. La pandemia ha solo accentuato la maturazione di questa porzione di mercato, che aggrega una o più famiglie e regala esperienze uniche e personali e privacy. Il nostro scopo è quello di passare dalle attuali 300 circa alle 500 unità gestite con mandati marketing & booking, distribuite e condivise con i nostri affiliati”.



Israele nuovo mercato

Per venire incontro alle mutate esigenze della clientela la società, che fa capo al gruppo Halldis, ha intrapreso una politica all’insegna della flessibilità sia per quanto riguarda la durata del soggiorno, con la riduzione della durata minima dei pernottamenti in bassa e media stagione, sia per l’impostazione aziendale più snella, dove predominano le due divisioni di guest experience e digital marketing, che hanno l’obiettivo di conseguire un maggior coinvolgimento, oltre che dei clienti, dei tour operator e dei travel agent. Gli ospiti di riferimento provengono prevalentemente dal Nord Europa e dagli Usa, ma di recente anche da Israele, tutti mercati attratti dal prodotto della villa made in Italy.



Una storia da raccontare

Ampliare i propri orizzonti significa anche uscire fuori dalla logica del lusso come semplice esclusività del servizio. Per questo Windows on Italy ha deciso di arricchire l’offerta estendendola anche a “unità abitative e ville che abbiano una storia da raccontare - spiega Camisa -. L’ospite potrà sperimentare delle esperienze autentiche, al contempo sia personalizzate che legate al territorio e al suo lifestyle. Diverse ville sono appartenute a personaggi noti e artisti, che ne fecero la loro residenza estiva o il loro buen retiro. È il caso di Villa Onirica, a Camaiore. Completamente ristrutturata nel 2017, risale ai primi anni del ‘900, fu costruita come residenza di campagna dall’attore Ermete Zacconi e punto d'incontro dell'élite intellettuale e artistica nazionale: da Luigi Pirandello a Vittorio Gassman a Mario Monicelli”.